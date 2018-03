Das sind unsere Olympia-Teilnehmer

Sie jagen einem kleinen schwarzen Puck hinterher, fahren auf unterschiedlichste Weise Pisten und Bahnen hinunter oder fliegen durch die Luft.

Baden-Württemberg und das westliche Allgäu sind bei den olympischen Winterspielen in Pyeongchang auf unterschiedlichste Weise vertreten. Etliche der über 150 Athletinnen und Athleten leben derzeit in Baden-Württemberg und dem westlichen Allgäu - oder sie vertreten in Südkorea zumindest die Farben eines Vereins der entsprechenden Region.