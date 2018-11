Die gute Nachricht zum am Ende doch wieder vergeigten Jahresabschluss des DFB: Oliver Pochers Torhymne „Schwarz und Weiß“ hat ausgedient. Seit 2006 wurde nach Toren bei Heimspielen der Song des sogenannten Comedians eingespielt, am Montagabend ertönte gegen Holland (2:2) in der Schalker Arena zweimal „Chöre“ von Mark Forster. Auch ein Neuanfang, ein melodischer Umbruch.

Sechs Niederlagen im Kalenderjahr (Negativrekord!) das WM-Aus in der Vorrunde, nun der Abstieg aus der Nations League – 2018 war ein total verkorkstes Jahr, fast nur schwarz, ganz selten strahlend weiß. 13 Spiele bestritt die DFB-Elf, sieben Pflicht- und sechs Freundschaftsspiele. Das Jahr der „Ohrfeigen“ für Bundestrainer Joachim Löw als Rückblick im negativen Ranking – von ganz schlimm über passabel und – auch das gab es – ganz gut.

GANZ SCHLIMM

1) 0:2 gegen SÜDKOREA (WM): Der Offenbarungseid von Kasan. Ein Sieg gegen die punktlosen Asiaten hätte fürs Achtelfinale gereicht. In der Schlussphase kontert Südkorea die wie gelähmt kickende DFB-Elf aus. Der Titelverteidiger scheidet blamabel als Letzter der Vorrundengruppe aus.

2) 0:1 gegen MEXIKO (WM): Beim Auftakt in Russland präsentiert man sich wie eine Jugendmannschaft, mit besser ausgespielten Kontern hätte Mexiko höher gewonnen. Hinterher giftet die Defensive (Hummels/Boateng) wegen unterlassener Hilfeleistung gegen die Offensive.

3) 0:3 gegen die NIEDERLANDE (Nations League): Oranje führt die DFB-Elf vor allem in der Schlussphase regelrecht vor, schießt den höchsten Sieg gegen den ewigen Rivalen heraus. Der Tempo-Fußball der jungen Umbruch-Truppe Hollands öffnen dem Bundestrainer die Augen.

4) 1:2 gegen ÖSTERREICH (WM-Test): Zwei Wochen vorm WM-Auftakt geht man in Klagenfurt baden, der Alpenrepublik gelingt der erste Erfolg im Nachbarschaftsduell seit 1986. Der Lichtblick: das Comeback von Manuel Neuer. Mesut Özil erzielt sein letztes Tor im DFB-Trikot.

5) 2:1 gegen SAUDI-ARABIEN (WM-Test): Aufbruchstimmung nach dem letzten Test vor der Abreise nach Russland? Von wegen! In Leverkusen gelingt dem krassen Außenseiter Saudi-Arabien beinahe das 2:2. Gegen Ilkay Gündogan gibt es nach der Erdogan-Affäre böse Pfiffe. Özil pausiert.

6) 0:1 gegen BRASILIEN (WM-Test): Der erste Warnschuss wird überhört. Bundestrainer Joachim Löw schonte in Berlin einige Stammkräfte, die Selecao ist deutlich überlegen. Toni Kroos übt harsche Kritik an den Mitspielern – auch das sollte verpuffen. Löw macht sich „keine Sorgen“.

PASSABEL

7) 2:1 gegen PERU (Freundschaftsspiel): Nico Schulz, der ebenso wie Thilo Kehrer debütiert, sorgt mit einem Glücksschuss für den 2:1-Erfolg. Der Einsatz stimmt – und das Ergebnis. Immerhin.

8) 2:1 gegen SCHWEDEN (WM): Drama im Urlauberort Sotschi am Schwarzen Meer: Nach 0:1-Rückstand (damit wäre man raus) zeigt die umgebaute Löw-Elf Moral. Marco Reus macht das 1:1, Kroos mit einem Zauber-Freistoß in letzter Minute das 2:1 – in Unterzahl (Rot für Boateng).

GANZ GUT

9) 1:2 gegen FRANKREICH (Nations League): Beim Weltmeister zeigt das verjüngte DFB-Team mit dem Offensivtrio Werner, Sané und Gnabry drei Tage nach dem 0:3 in Amsterdam Courage. Superstar Griezmann dreht die Führung durch Kroos' Elfer noch. Ein Neuanfang trotz Niederlage.

10) 2:2 gegen die NIEDERLANDE (Nations League): Forsches Spiel, schöne Tore – am Ende wieder Abwehr-Patzer durch Konzentrationsmängel. Lehrgeld.

11) 3:0 gegen RUSSLAND (Freundschaftsspiel): Sané, Gnabry, Werner, Kehrer und Co. wirbeln in Leipzig gegen ersatzgeschwächte Russen – allerdings nur eine Halbzeit. Der höchste Sieg 2018

12) 0:0 gegen FRANKREICH (Nations League): Der neue WM-Titelträger zu Gast in München. Löw setzt auf Kompaktheit und Defensive. Die Null steht – ein Achtungserfolg.

13) 1:1 gegen SPANIEN (WM-Test): Der Jahresauftakt im März sollte das beste Länderspiel des Jahres werden. Hohes Tempo, Spielwitz, es war ein vielversprechender Schlagabtausch auf Augenhöhe mit Spanien. Thomas Müller trifft und strahlt. Letztmals in 2018. Der Rest ist größtenteils Grauen.