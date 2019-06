Das ist Niklas Ambrosius: DFB-Kapitän aus Ravensburg

Werner Weber muss kurz überlegen. „Ich kann mich an kein Trainingsspiel erinnern, in dem nicht das Team gewonnen hat, in dem Niklas gespielt hat.“ Weber ist Trainer am DFB-Stützpunkt Ravensburg und leitet dort jede Woche die größten Fußballtalente der Region an. „Ob er mit seinem Team in Unterzahl war oder die schwächeren Spieler um sich hatte – spätestens, wenn Niklas in Rückstand war, kam sein unbändiger Ehrgeiz und Siegeswillen durch.“ Beim Tag des Fußballs im Jahr 2016 hat Weber den damals Zwölfjährigen zum ersten Mal gesehen und sofort für den Stützpunkt rekrutiert: „Er war klar der Beste.“ Mittlerweile spielt Ambrosius beim VfB Stuttgart – und ist neuerdings Kapitän der U15-Nationalmannschaft.

Dass Niklas Ambrosius Talent hat, ist schon früh aufgefallen – ganz früh. „Schon bevor er überhaupt laufen konnte, wollte er immer den Ball haben“, erzählt sein Vater Marc. Spielwiese für den Jungen blieb für lange Zeit der heimische Garten. Mit acht Jahren zog es ihn dann aber doch in einen Verein: zum SV Oberzell – weil die Klassenkameraden dort spielten. „Dort geht es sehr familiär zu“, meint sein Vater. „Wir haben ihn immer mit einem guten Gefühl dorthin gebracht.“ Auf der anderen Seite: Wer überdurchschnittliches Talent mitbringt und sich mit den Besten messen will, kommt im Schussental am FV Ravensburg nicht vorbei. Also wechselte Niklas Ambrosius dorthin – und startete richtig durch: Über den lokalen DFB-Stützpunkt, die Auswahl des Württembergischen Fußballverbands bis hinein in das Sichtungssystem des DFB auf Bundesebene. Erst drei Lehrgänge mit 90 Plätzen, dann zwei mit 60, schließlich einer mit 30 – und plötzlich war klar: Ambrosius ist einer von 22 Spielern im Kader der U15-Nationalmannschaft.

Nicht irgendeiner: Er ist der Kapitän. U15-Cheftrainer Michael Prus will das Kapitänsamt zwar nicht so hoch hängen – aber es sagt etwas über den Spielertyp Niklas Ambrosius: „Niklas übernimmt gerne Verantwortung, das war schon im ersten Lehrgang zu sehen. Wir sind immer auf der Suche nach Spielern, die nicht nur mitschwimmen wollen“, betont Prus. Dazu passt auch die Position: Ambrosius spielt auf der Sechs. „Er verfügt über eine sehr gute Balance zwischen Offensiv- und Defensivspiel, hat ein richtig gutes Auge und kann Spielsituationen schnell erkennen.“

Vor einem Jahr ist Ambrosius vom FV zum VfB Stuttgart gewechselt. Dass da einer kickt, der das Zeug zu mehr hat, haben übrigens auch die Sportausrüster mitbekommen: Bereits vor zwei Jahren, Ambrosius kickte noch in Oberschwaben, hat ihn Nike unter Vertrag genommen. Sämtliche Bundesligavereine aus dem Süden wollten Ambrosius unter Vertrag nehmen – einige hätten ihn sogar schon als 13-Jährigen von daheim zum Training abgeholt und wieder zurückgebracht.

„Wir haben uns für den VfB entschieden, weil er aus unserer Sicht das beste Konzept für Niklas hat“, sagt sein Vater. Die Stuttgarter gehören zu den erfolgreichsten Ausbildungsvereinen der letzten Jahrzehnte. Einer der letzten, der von dort aus ganz nach oben durchgestartet ist, ist der Bösinger Joshua Kimmich, der mittlerweile auch beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft den Ton vorgibt. Auf dessen Handabdrücke schaut Niklas jetzt jeden Tag, wenn er aus seinem Zimmer im Fußballinternat kommt: „Alle Ehemaligen haben sich dort an der Wand verewigt.“ Wie bei Kimmich ist auch bei Niklas der Ehrgeiz nicht auf den Sport begrenzt. Auf die Schule angesprochen, sagt er nicht, er mache sein Abitur, weil seine Eltern das wollten. Er sagt: „Ich will in allen Fächern eine Eins.“ Wenn sich andere an die Playstation hängen, lernt er für die nächste Klassenarbeit – und das meistens abends nach einem Tag, der es in sich hat: morgens drei Stunden Schule, dann Training, mittags mit den Lehrern den verpassten Stoff vom Morgen nachholen und nachmittags wieder Training. „Wenn man das richtig machen will, bleibt kein Platz für irgendetwas anderes.“

Da passt es, wenn Markus Fiedler, Trainer der U15 des VfB Stuttgart, sagt: „Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, sehr hohe Eigenmotivation – da hebt sich Niklas deutlich von anderen ab. Er will immer dazulernen.“ Fast schon selbstverständlich, dass Niklas auch beim VfB Kapitän ist. Der Weg dahin war allerdings nicht so einfach. „Aus meiner Sicht ist er ein Jahr zu spät zu uns gekommen. Der Anfang ist ihm nicht leichtgefallen, er musste technisch und taktisch eine Menge aufholen“, erinnert sich der Coach. Die U15 des VfB holte den Titel in der Regionalliga Süd, der höchsten Liga in dieser Altersklasse. Und am 2. Juni legte die Mannschaft mit einem 3:2-Sieg gegen den FC Bayern in Rüsselsheim die süddeutsche Meisterschaft nach. Mehr geht nicht.

Ein Preis dafür: Die intensiven Skiwochenenden mit der Familie fallen nun meistens aus. Und für Besuche daheim in Ravensburg bleiben nur die Wochenenden und die Ferien – wenn kein Lehrgang oder Spiel ist.

Ungewohnt ist es für die Eltern immer noch, wenn ihr Sohn wieder allein durch Deutschland unterwegs ist, um zu einem DFB-Lehrgang zu kommen. Mit dem Zug um 22 Uhr in Hannover ankommen, dann das Taxi für sich und Mitspieler nach Barsinghausen in die Sportschule organisieren – so etwas ist für den 15-Jährigen längst normal.

Kurios: Erst durch den Wechsel nach Stuttgart erfüllte sich für ihn in der Heimat ein Herzenswunsch. Mit dem VfB wurde er im Dezember 2018 Dritter beim MTU-Cup in Friedrichshafen, dem wichtigsten U15-Hallenturnier Europas. Der FV Ravensburg ist dort nie im Teilnehmerfeld. Spiele von Niklas ganz in der Nähe – das gibt´s inzwischen selten. Seine Familie hat sich darauf eingestellt, dass sie bisweilen sehr weit fahren muss, um ihn zu sehen. Als feststand, dass das erste Länderspiel am 9. Mai im niederländischen Assen stattfinden sollte, hieß es eben: 900 Kilometer hoch, 900 wieder runter. Niklas meint: „Meine Eltern waren wahrscheinlich aufgeregter als ich selbst. Aber das erste Mal im Deutschlandtrikot mit einem Einlaufkind an der Hand die Nationalhymne hören – diesen Tag werde ich nie vergessen.“

Der nächste Schritt ist im Juli der Sprung in die B-Jugend beim VfB – wenn alles klappt, direkt in die U17-Bundesligamannschaft, um sich mit Älteren zu messen. U15-Trainer Markus Fiedler sagt, woran Niklas noch arbeiten muss: „Am Spiel mit dem Ball, am Vertikalspiel – und am eigenen Torabschluss.“

Wie weit es Niklas Ambrosius bringen wird? U15-Trainer Michael Prus hält sich mit Prognosen zurück: „Es ist viel zu früh, um etwas über seine Zukunft sagen zu können. Wir haben schon viele Spieler mit enormer Qualität gesehen, die in der Versenkung verschwunden sind. Für ihn aber spricht seine Art, wie er die Sache angeht – sein Ehrgeiz.“