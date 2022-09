Das Gerede von den schwarzen Bildschirmen zur WM

Mit dem Spiel gegen England endet endgültig die Erprobungsphase Richtung Wüsten-EM. Sportlicht kann bis zum Kurztrainingslager nichts mehr passieren – von Kader- beziehungsweise Stürmerdiskussionen einmal abgesehen. Was Sportler, Fans und auch die Medien allerdings weiterhin als Gesprächsstoff dient, dürften die Umstände sein, die mit der Endrunde in Katar einhergehen. Die Wahrung der Menschnrechte, freie Meinungsäußerungen, die Arbeitsumstände der Stadienarbeiter, gleichgeschlechtliche Verbindungen, kurz die vielzitierten westlichen Werte sind es, die schon seit Monaten den Diskurs bestimmen und die sportlichen Themen überlagern.

Während hierzulande nun erste Wirte ankündigen, die WM zu blockieren und sich damit selber ein vermeintliches Glühwein-Bier-Rudelguck-Geschäft verderben, schwappt das Thema nicht selten auch in die privaten Unterhaltungen von Fußballfans. Wie kann man bei den Umständen einschalten?, lautet nicht selten die Frage von eher fanfernen Zeitgenossen. Doch auch einige Enthusiasten reden bereits von ausgeschalteten Fernsehern. WM im Winter? Erkauft durch den Schurkenstaat Katar? Nicht mit mir! Doch bleibt die Frage, wem das Gerede von den schwarzen Bildschirmen unter dem Strich wirklich nutzt. Natürlich kann eine vereinte Kraft Signalwirkung haben und Aufmerksamkeit erzielen, doch dass die Zuschauerzahlen wirklich abschmieren, davon ist nicht auszugehen – sollte das DFB-Team fußballerisch nicht von Beginn an in ärgste Rumpelzeiten zurückverfallen. Was bliebe wäre eine Symbolpolitik, die eventuell dem ein oder anderen möglicherweise etwas das Gewissen erleichtert, aber ansonsten sicherlich ungehört verhallt. Wem nutzt ein Privatboykott, wenn Entscheidungsträger nicht vorangehen und weiterhin das durchziehen, was wohl so hätte nie beschlossen werden dürfen? Eben.

Wo wir beim entscheidenden Punkt wären: der richtigen Ebenen. So wenig es nutzt, dass die Bildschirme schwarz bleiben, so wenig hilfreich ist es auch, wenn den Sportlern nun allwöchentlich die Mikrofone mit entsprechenden Fragen unter die Nasen gehalten werden. So launig die Antworten eines Thomas Müller auch sein mögen, in Katar selbst haben er und seine Teamkollegen andere Sorgen. Denn das ist ihre Aufgabe, ihr Beruf: „Aus reiner Sportlersicht freust du dich aber total auf dieses Ereignis. Eine Weltmeisterschaft für dein Land zu spielen, ist das Allergrößte, was es gibt. Ich glaube, dass du dir als Sportler keine Gedanken darüber machen darfst. Denn wenn du es zu nah an dich ranlässt, verlierst du wirklich die Lust daran und denkst dir: Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt antreten soll“, sagte Rio-Weltmeister Christoph Kramer im Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Damit spricht Kramer das aus, was am meisten Sinn ergibt: die Ebenen richtig zu wählen. Ab Bundestrainer Hansi Flick und darüber wäre ist es wichtig, Missstände zu benennen, wenn diese WM ein Wendepunkt in der Geschichte der FIFA sein soll. Dann braucht es prominte Namen und Reichweite, um ein wirksames Signal in die Welt zu senden.

Ein Stuttgarter ging nun voran: So wird Alexander Wehrle in seiner Funktion als Aufsichtsratschef der DFB GmbH & Co. KG trotz seiner Homosexualität zur WM nach Katar reisen. „Ich werde gegen Japan und Spanien dort sein“, sagte der offen schwul lebende Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart: „Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dort hinzugehen, auch wenn ich weiß, dass ich persönlich vielleicht gar nicht so willkommen bin.“ Er wolle mit seiner Anwesenheit auch im Namen des DFB „ein Zeichen setzen“, betonte Wehrle. Homosexualität ist in Katar verboten. Zuletzt hatten die WM-Organisatoren versichert, dass gleichgeschlechtliche Paare während des Turniers unbehelligt bleiben würden. Auch diese seien „ohne Diskriminierung“ willkommen, sagte der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani. Von Wehrle dennoch ein Zeichen, was wahrgenommen wird. Ausgeschaltete Fernseher helfen dagegen niemanden, oder wir Kramer formulierte: „Man darf die Probleme im gesamten Konstrukt nicht ausblenden und nicht so tun, als wäre das normal oder es unter den Teppich kehren. Man muss eine gemeinsame Lösung unter allen Ländern finden. Und nicht nur bei der deutschen Nationalmannschaft.“