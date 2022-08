Das Ende im Sand: Beachvolleyballerin Laboureur aus Friedrichshafen beendet ihre Karrriere

Die erfolgreiche Beachvolleyballerin Chantal Laboureur, geboren in Friedrichshafen, möchte sich ab dem kommenden Jahr mehr auf das Privatleben konzentrieren. Die ehemalige Militär-Weltmeisterin und Beachvolleyballerin des Jahres 2018 wird ihre Karriere nach dem Ende dieser Saison beenden. Ursprünglich hatte die 32-Jährige das Ziel, mit ihrer neuen Partnerin Sarah Schulz die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu schaffen.

Die deutsche Meisterschaft in Timmendorfer Strand von diesem Donnerstag bis Sonntag wird für Chantal Laboureur das vorerst letzte Turnier vor heimischem Publikum sein. Nach 23 Jahren im Hallen- und Beachvolleyball lässt die amtierende deutsche Meisterin den Ball ruhen. Das gab die 32-Jährige am Dienstagmittag über ihre Agentur bekannt. Eine der besten Abwehrspielerinnen der Welt gewann zahlreiche Medaillen – sechs Jahre lang bildete sie ein Erfolgsduo mit der Friedrichshafenerin Julia Sude. Die beiden wurden unter anderem deutsche Meister, Dritte bei der Europameisterschaft und Sieger beim Major in Gstaad. Laboureur musste sich in ihrer Karriere immer wieder nach Verletzungen oder anderen Rückschlägen wie etwa der überraschenden Trennung von Sude zurückkämpfen. Zuletzt wurde Laboureur mit Sarah Schulz Fünfte bei der der Beachvolleyball-Europameisterschaft in München.

Ab 2023 sollen aber das Privatleben und „andere Prioritäten abseits des Beachvolleyballfelds“, wie es in der Rücktrittsankündigung steht, im Vordergrund stehen. „Das ist die schwerste Entscheidung, die ich bisher in meinem Leben getroffen habe“, sagt Laboureur. „Wenn man etwas sein ganzes Leben lang und auch so gerne macht, dann ist dieser Schritt riesengroß. Die Entscheidung aufzuhören muss irgendwann getroffen werden – von jedem Sportler. In meinem Fall weiß ich, dass es mir zu keinem Zeitpunkt leicht gefallen wäre aufzuhören. Es mag klischeehaft klingen, aber als Frau in meinem Alter muss ich mir auch Gedanken machen, wie es weitergehen soll. Stichwort Familienplanung und berufliche Karriere.“

Familie und Beruf ließen sich nicht gut mit Leistungssport vereinbaren. „Wir haben viele Privilegien, aber der Preis dafür ist hart: Wir sind teilweise wochenlang unterwegs, die Partner sind alleine zu Hause, gehen alleine zu Freunden“, sagt die 32-Jährige. „Freunde und Familie müssen sich nach unseren Plänen richten. Auch die eigenen beruflichen Ambitionen stehen hinten an.“

Daher fiel nun die Entscheidung, das Ziel Olympische Spiele 2024 nicht weiter zu verfolgen. „Ich möchte weder mich noch Sarah, mein Team oder Sponsoren nächstes Jahr während der laufenden Olympia-Qualifikation in die Bredouille bringen, gegebenenfalls plötzlich ohne alles dazustehen. Deshalb ziehe ich den Schlussstrich bereits nach dieser Saison“, meint Laboureur. Schulz muss sich eine neue Partnerin suchen, mit der sie die Qualifikation für die Sommerspiele in Paris erreichen möchte. Laboureur wird sich das Ganze aus der Distanz anschauen.