Das Bruderduell garniert das Traum-Halbfinale

Die Brüder Pfaffengut aus Kaufbeuren sind sich in ihrem Leben schon oft auf dem Eis gegenübergestanden – die anstehenden Duelle aber übertreffen alles, was bisher war: Der 22-jährige Daniel trifft mit den Ravensburg Towerstars im Play-off-Halbfinale der DEL2 auf den ein Jahr jüngeren Denis und den ESV Kaufbeuren. „Das wird geil“, sagt Daniel Pfaffengut vor dem ersten Spiel der Serie am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Ravensburger CHG-Arena.

Den Halbfinaleinzug von Bruder Denis erlebte Daniel hautnah mit – der Halbfinaleinzug der Towerstars stand ja bereits seit einer Woche fest. Also nutzte Daniel Pfaffengut seinen freien Sonntag, um für das entscheidende siebte Spiel nach Kaufbeuren zu fahren. Die Chance, dass es im Halbfinale zum Allgäu-Oberschaben-Derby kommen könnte, lag bei eins zu drei: am Sonntagabend waren immer noch die Bietigheim Steelers, die Lausitzer Füchse und der ESV Kaufbeuren möglich. Als die Bietigheimer Niederlage gegen die Dresdner Eislöwen feststand, lief in Kaufbeuren gerade das zweite Drittel. Der ESVK führte gegen Weißwasser zu diesem Zeitpunkt bereits 3:0 – Daniel Pfaffengut konnte sich somit auf der Tribüne langsam mit dem Gedanken an eine Serie gegen seinen Bruder Denis anfreunden.

Sieben Spiele in zwei Wochen sind möglich

Als der 4:1-Sieg der Kaufbeurer feststand und sich Daniel auf den Weg zu seinem Bruder machen wollte, hielt ihn seine Frau auf – und setzte ihn richtig unter Druck. „Du gibst dem Jungen so oft Feuer, wenn er Niederlagen einstecken muss. Ihr müsst die Serie gewinnen, sonst kannst du dir das dein Leben lang anhören“, habe sie ihm gesagt, erinnert er sich am Montag lachend. Und dann ist da ja noch seine Mutter. Die sei während der Saison schon „immer brutal aufgeregt“, wenn ihre Söhne viermal aufeinandertreffen. Nun könnten es bis zu sieben Spiele in zwei Wochen werden. „Darauf können wir aber keine Rücksicht nehmen“, sagt Daniel Pfaffengut – und lacht wieder.

Als der Towerstars-Stürmer am Sonntagabend schließlich Denis begegnete, war der jüngere Bruder nicht um eine Kampfansage verlegen: „So, Daniel jetzt seid ihr dran“, habe Denis ihm entgegengeworfen. Frotzeleien unter Brüdern? Daniel gibt sich entspannt: „Ich nehme das an.“ Der Druck liege sowieso bei Ravensburg, dem Dritten der Hauptrunde, Kaufbeuren habe nichts zu verlieren. „Sie haben sich brutal zurückgekämpft“, lobt Daniel Pfaffengut. Tatsächlich drehten die Kaufbeurer gegen Weißwasser noch einen 1:3-Rückstand und siegten dann dreimal hintereinander.

Wem die Mutter die Daumen drückt? „Das ist ihr Geheimnis“

Die Freude über die anstehenden Duelle mit dem Erzrivalen überwiegt beim Ravensburger Stürmer, den es kommende Saison wohl nach Schwenningen in die DEL zieht, ganz deutlich.

Dass sich Stürmer Daniel und Verteidiger Denis auf dem Eis oft begegnen werden, ist mehr als wahrscheinlich. Natürlich kennen sich die Brüder in- und auswendig. In der Jugend in Kaufbeuren haben sie immerhin jedes zweite Jahr miteinander gespielt, in der DNL waren es anschließend sogar drei Jahre in Folge.

Bleibt noch die Frage, zu wem die Mutter halten wird, wenn Ravensburg gegen Kaufbeuren spielt. „Das ist ihr Geheimnis“, sagt Daniel Pfaffengut. Ein Fantrikot werde seine Mutter ganz sicher nicht tragen, womöglich aber ein entsprechendes T-Shirt unter der Jacke: „Aber das zeigt sie bestimmt niemandem.“