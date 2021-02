Das bringt der Wintersport am Sonntag

/p>

BIATHLON

WM in Pokljuka, Slowenien

12.30 Uhr: Massenstart 12,5 km, Damen (ZDF und Eurosport) 15.15 Uhr: Massenstart 15 km, Herren (ZDF und Eurosport)

Zum Abschluss stehen die spektakulären Massenstarts an. Bei den Damen sind Franziska Preuß, Denise Herrmann und Vanessa Hinz dabei. Bei den Männern nur Arnd Peiffer und Benedikt Doll. Nach dem Motivationsschub durch Staffel-Silber, das Preuß mit einem phänomenalen Schlussspurt sicherte, hat vor allem die 26-Jährige gute Aussichten auf ihre zweite WM-Einzelmedaille. Bei den Männern wird es schwieriger, aber Peiffer gewann in dieser Saison einen Massenstart. Zudem hatten er und Doll beim Staffel-Drama um Erik Lesser mit Platz sieben in ihren Einzelleistungen überzeugt. Vor dem Finaltag hat das DSV-Team zwei Silbermedaillen (Damen-Staffel und Einzel Peiffer) auf dem Konto. Ziel waren vier bis fünf Medaillen gewesen.

SKI ALPIN

WM in Cortina d'Ampezzo, Italien

10.00 Uhr: Slalom, Herren, 1. Durchgang (ZDF und Eurosport2)

13.30 Uhr: Slalom, Herren, 2. Durchgang (ZDF und Eurosport)

Die Titelkämpfe in den Dolomiten gehen heute zu Ende. Der Münchner Linus Straßer gehört im abschließenden Slalom der Herren zu den Anwärtern auf die Podestplätze. Das Potenzial dafür habe er, sagt DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier über den 28-Jährigen, der Anfang Januar sensationell den Weltcup-Torlauf von Zagreb gewann. Zweiter deutscher Starter im WM-Abschlussevent ist der Oberstdorfer Sebastian Holzmann. Der DSV steht nach zwölf von insgesamt 13 Entscheidungen bereits bei vier Medaillen. Käme heute noch eine weitere dazu, wäre es die beste deutsche WM-Bilanz seit mehr als 40 Jahren.

© dpa-infocom, dpa:210220-99-526097/2

WM-Kalender der alpinen Skirennfahrer

Weltcup-Kalender Biathlon

Weltcup-Kalender der Skispringer

Weltcup-Kalender der Nordischen Kombination

Weltcup-Kalender der Langläufer

Weltcup-Kalender Rodeln

Weltcup-Kalender Bob

Zeitplan und Ergebnisse WM Eisschnelllauf