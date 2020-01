Das bringt der Wintersport am Donnerstag

Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding geht es heute mit dem Männer-Sprint weiter.

Sprint, Männer, Ruhpolding (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport)

„Die Stimmung ist super“, sagt Männer-Trainer Isidor Scheuerl und spielt auf die guten Leistungen der deutschen Biathlon-Männer beim ersten Heimweltcup in Oberhof an. In der Ruhpoldinger Chiemgau Arena wollen die Skijäger um Olympiasieger Arnd Peiffer ihren Formanstieg erneut unter Beweis stellen. Neben Peiffer kämpfen noch Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Roman Rees und Philipp Nawrath um Weltcup-Punkte. „Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, als hier einzusteigen“, sagt Nawrath, der genau wie Rees aufgrund der sehr guten Leistungen im IBU-Cup ins A-Team berufen wurde.

Derweil fehlen die beiden Ex-Weltmeister Erik Lesser und Simon Schempp. Der formschwache Lesser startet wie in der Vorwoche im zweitklassigen IBU-Cup, Schempp legt gar eine Wettkampfpause ein und trainiert. Beiden, bisher Stammkräfte im Weltcup-Team und in der Staffel gesetzt, fehlt noch die WM-Norm.

