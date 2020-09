Das bringt der Tag bei der Tour de France

Zu Beginn des Jahres 2020 hat es für viele Solo-Künstler in Deutschland gut ausgesehen, was die gebuchten Konzertauftritte angeht. Auch für den US-amerikanischen Soulsänger und Entertainer Karl Frierson. Bekannt geworden ist Frierson als „The Voice of DePhazz“ der 1997 in Heidelberg gegründeten Band, mit der er 2001 den Durchbruch schaffte. Seit dem Jahr 2005 lebt er in Lindau beziehungsweise mittlerweile in Bodolz. Er ist nun wie so viele andere Künstler schwer betroffen von der Covid-19-Pandemie.