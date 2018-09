Das bringt der Tag bei der Ruder-WM

Von Schwäbische Zeitung

Auch in der Filiale Ehingen ist es jetzt soweit: Miller & Monroe eröffnet am 22. September seine neue Filiale in der Talstraße 3 im Alb-Donau-Center. Nach der erfolgreichen Umstellung von 43 Filialen im Frühjahr dieses Jahres werden jetzt sukzessive alle noch unter Charles Vögele betriebenen Standorte bis Ende September 2018 umgebaut. Miller&Monroe bietet seinen Kundinnen und Kunden ein Mehrmarken-Konzept für Damen- und Herrenmode, Accessoires sowie attraktive Artikel aus den Bereichen Home und Lifestyle.