Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

Von Gerhard Krehlik

Mit einem außergewöhnlichen Konzert unter dem Motto „Hot Love – High Voices“ ist das von Sandra Röddiger und Ralf Kurek initiierte Festival Alte Musik Aalen (FAMA) am Sonntagabend in der Villa Stützel gestartet. Außergewöhnlich vor allem deshalb, weil neben der Sopranistin Annette Fischer mit dem in Frankfurt lebenden US-Opernsänger Robert Crowe auch ein Sopranist im Salon der Villa Stützel zu hören war.

Die Sopranstimmlage verbinden wir Heutigen ja ganz selbstverständlich mit einer Frauenstimme.