Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

Das als „Lack- und Lederschiff“ bekannte „Torture Ship“ legt am Samstagabend wieder in Friedrichshafen ab. Wie jedes Jahr werden Hunderte Zuschauer erwartet, die zuvor das Schaulaufen der Fetischfans in fantasievollen oder skurrilen Kostümen an der Uferpromenade von Friedrichshafen verfolgen.

Dieses Jahr trifft die Veranstaltung allerdings mit anderen, publikumsstarken Veranstaltungen zur gleichen Zeit zusammen. So finden am Wochenende auch die Beachdays an der Uferpromenade statt und um 20 Uhr ist die WM-Begegnung ...