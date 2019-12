Darts-WM-Aus für Ex-Champion Anderson

Von Schwäbische Zeitung

Diese Geschichte um eine entflohene Ratte dürfte in Baienfurt im Gedächtnis bleiben. Laut Polizei war das Tier am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags in einem Mehrfamilienhaus am nördlichen Ortsrand abgehauen - "was den Weihnachtsstress der betroffenen Familie deutlich erhöhte", so der Polizeibericht.

Offenbar wurde dann leidenschaftlich nach dem Haustier gesucht. Unter anderem in der Brennkammer eines Herdes, dessen Standort nicht näher genannt wird.