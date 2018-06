Darmstadt: Dauerkarten so begehrt wie lange nicht mehr

Zweitliga-Aufsteiger Darmstadt 98 hat knapp vier Wochen vor Saisonbeginn mehr als 4000 Dauerkarten verkauft. Damit seien so viele Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden, wie seit mehr als drei Jahrzehnten nicht mehr, teilte der Fußball-Club am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit.

Ob auch die Zahlen aus den beiden Bundesliga-Spielzeiten 1978/79 und 1981/82 übertroffen worden seien, müsse noch herausgefunden werden. Aus dieser Zeit lägen keine entsprechend aufbereiteten Zahlen vor.

Bis zum Saisonbeginn am 3. August gegen Sandhausen muss im Stadion am Böllenfalltor unter anderem noch eine Rasenheizung installiert werden. Der Verein steht in engem Austausch mit der Deutschen Fußball Liga (DFL). Für den Notfall sei beantragt worden, die ersten Heimspiele im Stadion des FSV Frankfurt auszutragen.