Dardai: Keine Prognose für Khedira-Comeback

Hertha-Trainer Pal Dardai will noch keine Prognose für ein Comeback des verletzten Sami Khedira treffen.

„Es ist schwierig, etwas zu sagen. Bei allem, was mit Muskeln zu tun hat, muss man vorsichtig sein. Wir sollten keine falsche Hoffnung machen“, sagte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten in einer digitalen Medienrunde. Khedira hatte den 2:1-Sieg der Hertha gegen den FC Ausgburg wegen einer Verletzung an der linken Wade verpasst.

Bislang hatten die Berliner nur den Ausfall für das Augsburg-Spiel vermeldet. Dardai möchte nun am Dienstag mit Khedira und den Ärzten über den Comeback-Plan beraten. Gleiches gilt für die Rückkehr von Matheus Cunha (Oberschenkel) und Nemanja Radonjic (Leiste), die sich wie der Ex-Weltmeister vor einer Woche gegen den VfL Wolfsburg (0:2) verletzt hatten.

Nach dem ersten Sieg seit neun Spielen geht Dardai optimistisch in die Partien am kommenden Samstag bei Borussia Dortmund und gegen Bayer Leverkusen (21. März). Man müsse nicht mit erhobenen Händen zum BVB fahren. „Jede Mannschaft hat gegen uns geschwitzt“, verwies Dardai auf gute Leistungen gegen andere Topteams wie den FC Bayern (0:1) oder RB Leipzig (0:3). „Es sind zwei schwierige Spiele, da wollen wir auch punkten“, sagte der 44-Jährige über die nächsten Aufgaben im Abstiegskampf.

