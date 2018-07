Dankert als Video-Referee bei Schweden gegen Schweiz aktiv

Der deutsche Referee Bastian Dankert kommt bei der Fußball-WM in Russland beim Achtelfinale zwischen Schweden und der Schweiz als Video-Assistent zum Einsatz.

In der Partie am 3. Juli in St. Petersburg unterstützt der Rostocker den Chef-Videoschiedsrichter Daniele Orsato aus Italien. Als Referee der Partie fungiert der Slowene Damir Skomina. Die Videoteams bei der WM bestehen immer aus vier Unparteiischen. Für Dankert ist es der insgesamt 14. Einsatz in Russland.

