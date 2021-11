Dani Olmo wieder verletzt: Kein Einsatz mehr 2021

RB Leipzig muss schon wieder länger auf seinen Offensivspieler Dani Olmo verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, zog sich der 23 Jahre alte Spanier erneut eine Muskelverletzung zu.

„Dani Olmo wird mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel voraussichtlich bis zum Ende der Hinrunde ausfallen und dementsprechend in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen“, hieß es am Montag. Olmo hatte bereits im Oktober länger wegen einer ähnlichen Verletzung pausieren müssen. Seither kam er nur zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga.

Olmo hatte im Sommer für Spanien sowohl an der Europameisterschaft (Halbfinale) und an den Olympischen Spielen (Silbermedaille) teilgenommen - ein offenbar zu großes Pensum. Insgesamt kam er für Leipzig bislang in dieser Saison nur zu vier Teilzeit-Einsätzen in der Liga und zwei in der Champions League.

