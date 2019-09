Damen-Tennisturnier in Bad Homburg kann kommen

Von Schwäbische Zeitung

Ein 36-Jähriger soll sich am Mittwoch in Biberach zwei Mädchen unsittlich gezeigt haben. Gegen 18.45 Uhr gingen die Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren einen Fußweg an der Riß entlang. Im Bereich der Haberhäuslestraße trafen sie auf einen Mann. Der saß auf einer Bank und sprach die Mädchen an.

Diese fühlten sich in der Gegenwart des Manns unwohl und flüchteten. Der gingen ihnen nach. Während des Aufeinandertreffens soll er Knopf und Reißverschluss seiner Hose geöffnet haben.