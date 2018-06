Damen-Finale bei US Open auf Sonntag verlegt

New York (dpa) - Das Damen-Finale der US Open zwischen Serena Williams und Victoria Asarenka ist wegen des schlechten Wetters in New York auf Sonntag verlegt worden.

Das teilten die Organisatoren des Grand-Slam-Tennisturniers mit. Für den Abend wurden schwere Stürme und Regenfälle vorhergesagt, weshalb das für die Night Session angesetzte Match schon am frühen Nachmittag (Ortszeit) abgesagt wurde.

Das Herren-Finale soll wie geplant am Sonntagnachmittag vor dem Damen-Endspiel stattfinden. Das erste Halbfinale zwischen Tomas Berdych und Andy Murray hat wegen Regens auch mit einer knapp anderthalbstündigen Verspätung begonnen.