Von Deutsche Presse-Agentur

Beim Zusammenstoß mehrerer Autos ist im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen eine 73-Jährige tödlich verletzt worden. Zwei weitere Frauen erlitten bei dem Unfall am Freitag schwerste Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die 73-Jährige war Beifahrerin im Auto einer 69-Jährigen, die aus unklarer Ursache bei Muhr am See die Kontrolle über ihr Auto verlor.

Mit ihrem Wagen geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit zwei Autos zusammen.