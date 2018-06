Damen-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo verkürzt

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Die Skirennfahrerinnen um Maria Höfl-Riesch starten in Cortina d'Ampezzo in eine verkürzte Abfahrt.

Nach Neuschnee in der Nacht meldete der Skiweltverband FIS in sozialen Netzwerken, dass es auf der Strecke viel Arbeit gebe und das Weltcup-Rennen vom Super-G-Start aus beginnen werde. Zudem wurde der Start um 30 Minuten auf 10.45 Uhr geschoben.

Die Schussfahrt ist das zweite von vier aufeinanderfolgenden Speedrennen in Italien. Vergangene Woche mussten die Wettbewerbe wegen zu viel Schnee verschoben werden, zudem hatte Cortina die für Garmisch-Partenkirchen geplanten Rennen übernommen. Dort liegt zu wenige Schnee. Am Samstag folgt eine weitere Schussfahrt, am Sonntag dann mit dem Super-G das letzte Speedrennen der Damen vor den Olympischen Winterspielen in Sotschi.

FIS-Tweet

Facebook-Post FIS