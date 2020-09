Dallas Stars starten mit Sieg in Stanley-Cup-Finale

Von Schwäbische Zeitung

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Mittwoch zwischen 7.30 und 16 Uhr einen in Höhe des Gebäudes Wilhelmstraße 5 in Ravensburg abgestellten Dacia angefahren und dabei die hintere Tür der rechten Fahrzeugseite eingedellt. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Wegen der vorgefundenen Lackspuren dürfte das Fahrzeug des Unfallverursachers rot lackiert sein, wie die Polizei mitteilt.