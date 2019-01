Dahlmeier wieder da: In der Ruhe liegt die Kraft

Von

Eine junge Frau ist am Sonntag gegen 16 Uhr in Tennenbronn getötet worden. Ihr Bruder wurde schwer verletzt. Die Polizei nahm die Mutter der beiden fest, die in einem „psychischen Ausnahmezustand“ auf die beiden eingestochen haben soll.

Gegen 16 Uhr kam es laut Polizei in Hardt und in Schramberg im Ortsteil Tennenbronn zu zwei Messerangriffen, bei der eine junge Frau getötet und deren Bruder schwer verletzt worden sind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stach eine 56-jährige Frau in einem „psychischen Ausnahmezustand“ mit einer ...