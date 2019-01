Dahlmeier verpasst knapp Sieg in Antholz

Die 16-jährige Simona Zurkovska ist seit Donnerstag verschwunden. Ihre verzweifelte Mutter sucht sie in der Region, vor allem in Österreich. Angst macht ihr, dass es Spuren gibt, die ins Drogenmilieu führen.

Am Donnerstag um halb sechs Uhr in der Früh sei sie wie immer zur Arbeit gefahren, berichtet Mutter Janka Zurkovska, nachdem sie sich an die Lindauer Zeitung gewandt hat. Simona sei ganz normal zur Schule gegangen. Sie besucht die Mittelschule in Aeschach.