Dahlmeier sprintet in Antholz am Podium vorbei

Von Schwäbische Zeitung

Das Textilunternehmen „K&L Ruppert“ schließt alle drei Filialen in den Donau-Doppelstädten Ulm und Neu-Ulm. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ am Donnerstag. Im Laufe des Tages soll es weitere Informationen dazu geben.

Der Verkauf werde demnach Ende April in den Filialen in der Ulmer Hirschstraße, im Blautalcenter sowie in der Glacis-Galerie eingestellt. Das operative Geschäft soll bis zum letzten Verkaufstag ohne Einschränkungen und mit dem aktuellen Sortiment weiterlaufen.