Dahlmeier auch im Einzel noch nicht dabei

Laura Dahlmeier wird auch in den Einzel-Rennen beim Weltcup-Auftakt der Biathleten in Pokljuka nicht am Start sein.

„Ich werde bei den ersten Weltcup-Rennen dieser Saison leider noch nicht dabei sein - auch wenn sich das Training zuletzt schon wieder ganz gut angefühlt hat und ich aktuell zuversichtlich bin“, teilte die Doppel-Olympiasiegerin mit. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, allerdings will ich mir keinen Druck machen und erst dann wieder an den Start gehen, wenn ich voll belastungsfähig bin“, sagte die 25-Jährige. Dass sei noch nicht so.

Offen bleibt damit, wann Dahlmeier wieder für den Weltcup bereit ist. Nach dem Auftakt in Pokljuka geht es für die Skijäger im österreichischen Hochfilzen weiter, ehe einen Tag vor Heiligabend im tschechischen Nove Mesto das erste Weltcup-Drittel endet. „Die Dezember-Rennen würden wahrscheinlich einfach noch zu früh kommen und wir wollen kein Risiko eingehen“, sagte Weltcuptrainer Florian Steirer. Dahlmeier habe in den vergangenen Wochen zwar gut trainieren können: „Aber wir werden jetzt ganz sicher nichts über das Knie brechen, sondern von Woche zu Woche schauen, was sinnvoll und machbar ist.“

Mitte Oktober hatte Dahlmeier nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen angekündigt, kürzer treten zu müssen. Ihr Immunsystem war zu geschwächt, wie die Ärzte damals mitteilten. Nach der Zwangspause war die Ausnahme-Skijägerin erst Anfang November moderat ins Training eingestiegen, um sich wieder an die Belastungen zu gewöhnen. Die Pause habe Dahlmeier gut getan, sie sei wieder gesundheitlich stabil, sagte DSV-Mannschaftsarzt Klaus Marquardt. „Aus medizinischer Sicht geht es in den kommenden Wochen vor allem noch darum, dass Laura sukzessive ihre Belastungsverträglichkeit erhöht, um wieder voll ins Renngeschehen eingreifen zu können. Dafür braucht es ganz einfach noch etwas Geduld und Training“, sagte er.

Beim Weltcup-Auftakt am Sonntag in Pokljuka wird der Deutsche Skiverband (DSV) in der Mixed-Staffel durch Vanessa Hinz, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Arnd Peiffer vertreten. Die Single-Mixed-Staffel bestreiten Franziska Hildebrand und Erik Lesser.

