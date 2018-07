Daems und Stalteri fallen bis Jahresende aus

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr auf Filip Daems und Paul Stalteri zurückgreifen. Das bestätigte Trainer Michael Frontzeck vor dem Auswärtsspiel bei Bayern München.

Daems laboriert seit längerem an einer Sehnenscheidenentzündung am Fuß, Stalteri hat seine Innenbanddehnung im Knie noch nicht auskuriert. Borussia verfügt in Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Christian Dorda und Gal Alberman noch über drei weitere Langzeitverletzte.

Trotz der miserablen Bilanz in München, wo die Borussia nur ein einziges Bundesliga-Spiel gegen die Bayern gewann (1995), will das das Team nach der Serie von fünf Spielen ohne Niederlage selbstbewusst in der Allianz Arena antreten. „Die Bayern sind im eigenen Stadion immer Favorit. Mit diesem Druck müssen sie leben. Aber natürlich haben wir dort etwas zu verlieren: Nämlich drei Punkte“, sagte Frontzeck.

Jungstar Marco Reus, der gegen Schalke das 1:0-Siegtor erzielte, erhielt vorerst ein Interview-Verbot. Weil der Hype um den 20 Jahre alten Mittelfeldspieler den Verantwortlichen zu groß geworden ist, wollen sie ihn mit dieser Maßnahme schützen. „Er soll sich erstmal ganz auf Fußball konzentrieren. Wir wollen behutsam mit ihm umgehen“, betonte Frontzeck.

Eine Rückkehr von Alexander Baumjohann, der seit seinem Wechsel nach München im Sommer kaum Einsatzchancen bekommt, hat Borussia- Sportdirektor Max Eberl vorerst ausgeschlossen. „Wir werden in der Winterpause auf dem Transfermarkt nichts machen“, sagte Eberl.