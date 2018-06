Düsseldorfer EG verlängert Vertrag mit Stürmer Dmitriew

Die Ermittlungen zu den Betrugsfällen in den Ravensburger und Weingartener Vodafone-Geschäften dauern weiter an. Wie der Pressesprecher der Ravensburger Staatsanwaltschaft, Karl-Josef Diehl, der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage sagte, hat die Ermittlungsbehörde bislang nur die Akten zu etwa 40 Fällen aus Weingarten von der Polizei bekommen, die Ravensburger Fälle (noch einmal 20 bis 40) seien immer noch in Bearbeitung.

„Es macht nur Sinn, die Fälle zusammen zu einem Verfahrensabschluss zu bringen.