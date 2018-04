Düsseldorf beendet gegen Ingolstadt Niederlagenserie

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein junge Kuh ist im Kreis Böblingen von einem Hof ausgebüxt und später erschossen worden, ein zweites Tier konnte eingefangen werden. Die beiden Rinder waren in Herrenberg von ihren Besitzern ausgebüxt und in Richtung Autobahn 81 gelaufen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten sperrten Straßen und suchten das Gebiet nach den Ausreißern ab. Während eines der Rinder nach kurzer Zeit bereits wieder eingefangen werden konnte, setzte das zweite Tier seine Flucht fort.