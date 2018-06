Dänen-Coach mit Respekt vor Kroaten: Bislang die Besten

Dänemarks Nationaltrainer Age Hareide geht mit viel Respekt in das Achtelfinale gegen Kroatien.

„Wir treffen auf die Mannschaft, die in der Gruppenphase am besten war“, sagte Hareide über die Kroaten, die ohne Punktverlust die Gruppe D für sich entschieden. Dänemark ist bei der Fußball-WM in Russland ebenfalls noch ungeschlagen, landete in der Gruppe C nach zwei Unentschieden und einem Sieg aber nur auf Platz zwei hinter Frankreich.

„Kroatien hat bislang vielleicht den besten Fußball aller Teams gespielt“, sagte Hareide. „Es wird schwierig, aber wir freuen uns sehr auf das Spiel und werden uns konzentriert darauf vorbereiten.“

Die Dänen sind nun schon seit 19 Spielen ohne Niederlage. Wirklich spektakulär ist das Auftreten der Skandinavier aber meist nicht. Die Zuschauer in Moskau quittierten das Ballgeschiebe gegen Frankreich am Dienstag mit einem gellenden Pfeifkonzert.

Gegen die starken Kroaten kann Hareide am Sonntag in Nischni Nowgorod wieder auf den Leipziger Yussuf Poulsen zurückgreifen. Der Stürmer fehlte gegen Frankreich wegen seiner zweiten Gelben Karte.

