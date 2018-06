Dänemark verliert überraschend gegen Italien

Stockholm (dpa) - Deutschlands Gruppengegner Dänemark hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Schweden gegen Aufsteiger Italien eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen.

Dänemark verlor in Stockholm auch das zweite Spiel in der Gruppe B gegen den Außenseiter mit 3:4 nach Verlängerung. Das entscheidende Tor gelang Giulio Scandella in der 61. Minute. Es war der erste WM-Sieg der „Azzurri“ gegen Dänemark im vierten Spiel.

Deutschland trifft am kommenden Samstag auf die Dänen, die bereits das erste WM-Spiel am Freitag mit 0:2 gegen Tschechien verloren hatten. Für Italien, das im ersten Spiel 0:3 gegen Deutschland unterlegen war, sind die erzielten zwei Punkte enorm wichtig im Kampf um den Klassenverbleib.