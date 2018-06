Dänemark und Tschechien mit Remis in WM-Qualifikation

Kopenhagen (dpa) - Dänemark und Tschechien haben einen durchwachsenen Start in die WM-Qualifikation hingelegt. Die beiden Fußball-Teams kamen im direkten Duell nicht über ein torloses Remis hinaus.

Bei den Tschechen standen in Theodor Gebre Selassie (Werder Bremen), Michal Kadlec (Bayer Leverkusen), Petr Jiracek (Hamburger SV) und Tomas Pekhart (1. FC Nürnberg) vier Bundesligaprofis in der ersten Elf. Für Dänemark waren Simon Kjær (VfL Wolfsburg) und William Kvist (VfB Stuttgart) aus der deutschen Eliteklasse in der Startformation. Auf Tore in diesem Duell der Gruppe B mussten die Zuschauer in Kopenhagen dennoch verzichten.