Cuisance verlässt Bayern erst einmal

Weihnachten darf nicht ausfallen. Und es wird auch nicht ausfallen.“ Wenn in diesen Tagen in evangelischen und katholischen Kreisen über die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit in Zeiten der Pandemie diskutiert wird, stehen zwei Gedanken im Vordergrund: „Wer in diesem Jahr an Weihnachten wegen Teilnehmerobergrenzen an der Kirchentür abgewiesen wird, der kommt im nächsten Jahr nicht wieder.“ Daher gelte: „Was an Ostern und Pfingsten passiert ist, als Gottesdienste reihenweise ausfielen oder quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit ...