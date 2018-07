Crashs von WM-Spitzenreiter Loeb und Ogier

Coffs Harbour (dpa) - WM-Spitzenreiter Sebastién Loeb hat sich am ersten Tag der Rallye Australien mit seinem Rennwagen überschlagen. Der siebenmalige Weltmeister kam am Freitag zu Beginn des zehnten WM-Laufs mit seinem Citroen DS3 WRC von der Strecke ab.

Der Franzose und sein Beifahrer kamen unverletzt davon. „Ich habe nach etwas geschaut und dann die Kurve zu spät gesehen“, erklärte Loeb. Kurz danach erwischte es in Coffs Harbour auf der rutschigen Schotterpiste auch noch Loebs Landsmann und Markenkollegen Sebastién Ogier. Er und sein Copilot überstanden den Unfall, bei dem sie mit ihrem Wagen gegen einen Baum prallten, ebenfalls unversehrt. Nachdem sie ihre Fahrt zuerst noch fortgesetzt hatten, mussten sie ihren Wagen einen Kilometer nach dem Crash abstellen.

„Die Bedingungen waren die Hölle, es war unglaublich schmierig“, meinte Rallye-Rivale Mikko Hirvonen. Der Ford-Pilot aus Finnland ist derzeit WM-Dritter hinter Loeb und Ogier. Auch Hirvonen, der seit Februar (Rallye Schweden) auf seinen nächsten Saisonsieg wartet, war von der Strecke abgekommen.

Für Loeb - mit 25 Punkten Vorsprung auf Ogier und 36 Zählern auf Hirvonen nach Down Under gereist - war es der erste schwerere Unfall seit Juni 2009 in Griechenland. Ob Loeb mit seinem Wagen wieder fahren wird, war zunächst nicht klar. „Bevor wir diesen nicht gecheckt haben, können wir nicht sagen, ob er am Samstag wieder starten kann“, teilte sein Team mit.