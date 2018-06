Cortese siegt im Moto3-Rennen in Estoril

Estoril (dpa) - Sandro Cortese hat den ersten Saisonsieg in der Motorrad-Weltmeisterschaft eingefahren. Der Berkheimer setzte sich beim Grand Prix von Portugal in Estoril nach einem dramatischen Finale in der Moto3-Klasse durch.

Der KTM-Pilot verwies den Spanier Maverick Viñales auf Honda auf Platz zwei. Dritter wurde der Spanier Luis Salom auf KTM, der damit verhinderte, dass erstmals in der Motorrad-WM-Geschichte mit Zulfahmi Khairuddin ein KTM-Pilot aus Malaysia auuf das Siegerpodest springen konnte. Cortese übernahm mit dem dritten Sieg seiner Grand Prix-Karriere die Führung in der Moto3-Gesamtwertung.