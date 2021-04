Corona-Party: Juve-Trainer Pirlo verzichtet auf drei Spieler

Von Deutsche Presse-Agentur und Ralf Petzold und Jan-Uwe Ronneburger

Ein Hubschrauber fliegt langsam den Strand an der Playa de Palma entlang. Vielleicht kontrolliert er, dass auch an diesem angenehmen Frühlingsabend kurz vor Ostern die Menschen am Meer die Abstandsregeln einhalten.

«Schon in den vergangenen Tagen hat sich die Polizei vermehrt an der Uferpromenade blicken lassen», erzählt Kevin Kirchheim. Der 27-Jährige aus Velbert in Nordrhein-Westfalen blickt entspannt in die Abendsonne. «Es ist traumhaft», schwärmt er.