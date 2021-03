Corona-Lockerungen gestoppt: Sport muss sich weiter gedulden

Von Schwäbische Zeitung

Das Coronavirus verbreitet sich weiter stark im Kreis Sigmaringen, Bad Saulgau ist nach Informationen des Gesundheitsamtes besonders stark betroffen.

In der Stadt haben sich in der vergangenen Woche 74 Menschen angesteckt, aktiv infiziert waren am Montag 102 Personen. Dies entspricht einer 7-Tage-Inzidenz von 420 für das Stadtgebiet. Landratsamt, Stadtverwaltung und Feuerwehr haben am Montag beraten, wie es gelingen kann, den starken Anstieg zu bremsen.