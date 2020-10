Corona-Fall: Pokalspiel Bonn gegen Braunschweig fällt aus

Das Ost-Ampelmännchen kommt nach Ravensburg. Nach und nach werden die westdeutschen Ampelmännchen durch die Männchen mit Hut, die in der DDR gängig waren, ersetzt.

An einigen Fußgänger-Ampeln in Ravensburg, wie in der Schussenstraße oder der Karlstraße, sind die neuen Symbole bereits installiert.

Für den Wechsel der Symbole gibt es einen einfachen Grund: Das Ost-Ampelmännchen hat die Ravensburger Stadtverwaltung überzeugt, weil die stehende Version mit den ausgebreiteten Armen klarer vom gehenden Männchen zu ...