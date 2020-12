Corona-Fälle: Auch Heinevetter und Kastening betroffen

Drei Handballer von Bundesligist MT Melsungen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie der Verein mitteilte, wurden bei den Nationalspielern Silvio Heinevetter und Timo Kastening sowie Yves Kunkel positive Ergebnisse festgestellt. Diese wurden in einer weiteren Testung im Abend bestätigt.

Alle MT-Spieler haben sich daraufhin in häusliche Isolation begeben. Für das am Dienstag angesetzte Bundesliga-Heimspiel gegen den TVB Stuttgart muss nun ein neuer Termin gefunden werden. Hinsichtlich der Auswärtspartie am 26. Dezember bei den Eulen in Ludwigshafen befindet sich der Verein in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Es sei jedoch zu befürchten, dass auch dieses Spiel nicht stattfinden kann, hieß es von der MT Melsungen.

„Das ist ein echter Schock für die Spieler, für die Mannschaft und für den Verein“, sagte MT-Vorstand Axel Geerken, „gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse beim Thema Corona bei uns in

den letzten Wochen. Wir denken jetzt überhaupt nicht daran, wie es für uns in der Liga weitergeht, sondern das Wichtigste ist, dass sich die betroffenen Spieler in Ruhe und vollständig erholen. Derzeit

sind bei ihnen maximal leichte Symptome festzustellen“, sagte er.

Stark betroffen von der Nachricht ist nun auch die Vorbereitung der deutschen Handball-Auswahl auf die WM vom 13. bis 31. Januar

in Ägypten. Im am Montag vom Deutschen Handballbund bekannt gegebenen 20-köpfigen WM-Aufgebot stehen mit Silvio Heinevetter und Tim Kastening die beiden positiv getesteten Melsunger, dazu in Kai Häfner, Tobias Reichmann und Julius Kühn weitere drei MT-Spieler.

Bereits Mitte November hatte sich MT-Kapitän Finn Lemke mit dem Virus infiziert. Daraufhin musste sich komplette Mannschaft in eine vierzehntägige Quarantäne begeben. Lemke hatte letzte Woche seine Teilnahme an der WM abgesagt.

© dpa-infocom, dpa:201221-99-778573/2

Homepage MT Melsungen

Mitteilung