Corona-Experten in USA: Bitte keine Parties zum Super Bowl

Man kann es sich einfach nicht vorstellen, dass sie wirklich „weg“ ist: Birgit, Biggi, Schmid, Pädagogin und Gemeinderätin, Handballerin und ehrenamtlich Engagierte, zweite Hälfte eines spürbar starken Ehe-Gespanns ist völlig überraschend am vergangenen Mittwoch gestorben.

Geboren am 30. November 1961 in Immendingen wuchs Biggi Schmid geborene Henning in einer großen Familie auf. Die Eltern bauten noch zu ihrer Schulzeit in Spaichingen, wo Biggi Schmid an der Realschule die Mittlere Reife machte.