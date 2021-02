Corona-Ausbruch stoppt Herausforderer für America's Cup

Auf einem Bauernhof bei Aulendorf war am Samstagnachmittag ein Feuer in einem Stall ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und löschte die Flammen – rund 120 Feuerwehrleute, Spezialkräfte, das DRK und die Polizei waren bei dem Brand in Wallenreute im Einsatz.

Zehn Rinder waren aus einem brennenden Stall gerettet worden. Zwei Menschen wurden bei dem Brand verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Personen erlitten Rauchvergiftungen Das Feuer war vermutlich aufgrund eines technischen ...