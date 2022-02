Corona-Ausbruch: Spiel Tottenham gegen Rennes abgesagt

Das Conference-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Stades Rennes an diesem Donnerstagabend ist wegen des Corona-Ausbruchs bei den Engländern abgesagt worden.

Das bestätigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) auf dpa-Anfrage. Weitere Details sollten zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Zuvor hatte Tottenham am Mittwochabend gemeldet, dass das Team nicht antreten wird. „Wir können bestätigen, dass unser Heimspiel in der Gruppe G gegen Stade Rennes nicht stattfinden wird“, teilte der englische Fußball-Premier-League-Club mit. Rennes dagegen hatte am späten Mittwochabend erklärt, mit der geplanten Absage nicht einverstanden zu sein und und spielen zu wollen. Die Mitteilung der Spurs erfolgte kurz nach der Landung der Franzosen in London.

Tottenham teilte zudem mit, dass nach Gesprächen unter anderem mit der Gesundheitsbehörde empfohlen wurde, den Bereich der ersten Mannschaft im Trainingszentrum „im Interesse der Gesundheit und Sicherheit von Spielern und Personal zu schließen“. Coach Antonio Conte hatte am Mittwoch mehrere Corona-Fälle bestätigt. Demnach wurden acht Spurs-Spieler und fünf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Um wen es sich handelt, wurde nicht bekannt.

Conte äußerte Unverständnis darüber, dass der Spielbetrieb vorerst weitergehen sollte. „Die Situation regt mich ein bisschen auf, weil die Lage ernst ist“, sagte der Italiener. „Jeden Tag haben wir mehr positive Testergebnisse. Alle haben ein bisschen Angst. Die Leute haben Familien. Warum müssen wir das Risiko eingehen?“

