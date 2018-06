Cordesmeyer ist deutscher Meister im Skeetschießen

München (dpa) - Nachwuchsschütze Frank Cordesmeyer hat den 15. und letzten Titel bei den deutschen Meisterschaften der Sportschützen in einer olympischen Disziplin gewonnen.

In der Wurfscheiben-Disziplin Skeet siegte der 21-Jährige auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück erstmals im Feld der Männer. Mit 146 Treffern verwies der Schütze aus Rheine Tino Wenzel aus Ibbenbüren und Thorsten Hapke aus Wedemark auf die nächsten Plätze. Beide Routiniers hatten nach Vorkampf und Finale jeweils 145 Treffer auf ihrem Konto. Dank des besseren Finalergebnisses ging Platz zwei an Wenzel. Hapke wurde Dritter.