Cook hört als Clubchef von Manchester City auf

Manchester (dpa) - Der englische Premier League-Club Manchester City hat ein Rücktrittsangebot seines Vereinschefs Garry Cook angenommen.

Mit der Entscheidung, sein Amt niederzulegen, zog Cook nach Vereinsangaben die Konsequenzen aus einer internen Untersuchung zur sogenannten E-Mail-Affäre, die ein englisches Boulevardblatt am vergangenen Wochenende öffentlich gemacht hatte. In einem über den E-Mail-Account von Cook verschickten Schreiben an Dr. Anthonia Onuoha, die Mutter und Managerin von City-Abwehrspieler Nedum Onuoha, sollen abfällige Äußerungen über deren Kampf gegen eine Krebserkrankung gefallen sein.

„Der Club kann bestätigen, dass es einen Grund für die Anschuldigungen von Dr. Onuoha gibt. Der Aufsichtsratschef hat sich an Dr. Onuoha gewandt, um sich für das entstandene Leid zu entschuldigen“, teilte der Gegner des FC Bayern München in der Gruppenphase der Champions League, in einer Erklärung mit. Man habe Cooks Rücktrittsgesuch mit Bedauern entsprochen.