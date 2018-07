Comeback nach einem Jahr: Olympiasieger Romeike

Warendorf (dpa) - Nach mehr als einem Jahr Pause wird Doppel-Olympiasieger Hinrich Romeike das Comeback mit seinem Goldpferd Marius im polnischen Strzegom geben. „In vier Wochen ist der erste Turniereinsatz“, sagte Vielseitigkeits-Bundestrainer Hans Melzer.

Der Coach hofft, dass der Reiter aus Nübbel und Marius wieder in Olympiaform kommen und im Herbst mit zur Weltmeisterschaft nach Lexington/Kentucky fahren können. Das Pferd hatte sich Anfang Mai 2009 beim Springtraining verletzt. Wegen der Reizung des Fesselträgers hatte Romeike frühzeitig auf die EM verzichtet und dem Schimmel eine längere Pause gegönnt.

„Er ist wieder im Aufbautraining und gut in Schuss“, erklärte der Bundestrainer. Marius soll in drei Wochen beim Turnier im niedersächsischen Luhmühlen nur in der Dressur geritten und acht Tage später beim Weltcup in Strzegom erstmals in allen drei Teildisziplinen eingesetzt werden. Vor der Weltmeisterschaft sind nach Melzers Angaben noch zwei weitere Starts geplant, darunter bei den deutschen Meisterschaften in Schenefeld bei Hamburg. Romeike hatte mit Marius bei den olympischen Wettkämpfen in Hongkong im Einzel und mit der Mannschaft Gold geholt.