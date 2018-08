Coman wird dem FC Bayern erneut lange fehlen

Das Lama „Pepe“ hat sich am Freitagnachmittag eigenständig auf eine Erkundungstour durch Friedrichshafen aufgemacht und so auch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das bestätigt die Polizei. Pepe sei in seinem Außengehege gewesen, als ein Pfleger nicht richtig aufgepasst habe und das Lama sein Gehege verlassen hat, teilt der Pressesprecher des Zirkus Knie,, Patrick Adolph, mit. Der Zirkus gastiert derzeit auf dem Messeparkplatz P7. „Als wir das bemerkt haben, sind wir natürlich gleich hinterher“, sagt Adolph.