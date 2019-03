Clublegende Schatzschneider erklärt Austritt bei Hannover 96

Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der B311 auf Höhe der Illerspitze hat am Vormittag auf den Hauptverkehrsadern in Ulm und Neu-Ulm ein Stauchaos geherrscht. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mitteilt, sei der Unfall zur „Unzeit“ passiert.

Gegen 5.43 Uhr sei nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein Kleintransporter erst gegen die Betonleitplanke in der Illertalstraße gekracht. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und habe sich dann gedreht.