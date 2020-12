Clemens nach Coup: „Mein Telefon steht nicht mehr still“

57 Jahre lang hat Maria Majer in ihrem Laden an der Dächinger Ziegelstraße ihre Kundschaft bedient. Am letzten Tag des Jahres 2020 geht nun auch die Geschichte des letzten Lebensmittelgeschäfts auf der Ehinger Alb zu Ende.

Letzter Tag des Jahres Lebensmittel, Backwaren Kurzwaren, Schreibwaren, Schulbedarf, Süßwaren, Tabakwaren, Getränke, Hygieneartikel und Zeitschriften, darunter so anspruchsvolle wie den Spiegel, konnte man nach der Schließung aller anderen Dorfläden auf der Alb bis jetzt immer noch in Dächingen kaufen.