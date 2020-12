Clemens gewinnt deutsches Duell - 3:1-Sieg über Kurz

Von Schwäbische Zeitung

Mit großem Erfolg am Schulwettbewerb „Jugend forscht“ in Ulm teilgenommen haben am vergangenen Wochenende zwei Schülergruppen des Leutkircher Hans-Multscher-Gymnasiums (HMG). Im Fachbereich Chemie holten zwei von Ihnen mit einem selbst entwickelten Kleber sogar den Regionalsieg, wie der begleitende HMG-Lehrer Raphael Mohr berichtet.

Unter dem Motto „Schaffst du“ geht Jugend forscht bundesweit in die 55. Wettbewerbsrunde. 104 Kinder und Jugendliche präsentierten in diesem Jahr beim Regionalwettbewerb der Region Ulm in sieben ...