Claire Williams hofft auf mehr Vielfalt in Formel 1

Semir Telalovic hat mit seinem Kopfballtor dem SSV Ehingen-Süd in der Nachspielzeit in einem turbulenten und am Ende hektischen Spiel der Fußball-Verbandsliga einen Punkt gerettet. Es war der Treffer zum 3:3-Endstand. Der VfB Friedrichshafen hatte zuvor mit 2:0 und 3:1 geführt. Am Ende war der Druck der Gäste aber enorm.

In den ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Während der VfB Friedrichshafen zu Beginn sehr stark spielte und die Abwehr von Ehingen-Süd viel beschäftigte, hatten die Gäste in den letzten ...